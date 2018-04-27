В Иркутской области мать пострадавшей в детсаду девочки выиграла суд против больницы

В мае 2016 года в Усть-Илимске ребёнок упал на прогулке в детсаду и был госпитализирован. Врач посчитал, что у пострадавшей ушиб правого коленного сустава и назначил лечение, но впоследствии оказалось, что у девочки перелом.

Мать ребёнка подала в суд и добилась направления для дочери в иркутскую больницу. В сентябре 2016-го ребёнка прооперировали.

«Проведённая судебная экспертиза установила, что в результате диагностических и связанных с ними лечебно-тактических ошибок произошло сращение перелома в неправильном положении», — пояснили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.

Суд оценил моральный ущерб семьи в 80 тыс. рублей и обязал выплатить эти деньги местную больницу. Мать также требовала компенсации поездки в Иркутск для лечения дочери, но суд отказал, поскольку операцию могли провести и в Усть-Илимске.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд оправдал врача по делу о смерти трёхлетнего ребёнка на пороге больницы.