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В Иркутской области мать пострадавшей в детсаду девочки выиграла суд против больницы
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В Иркутской области мать пострадавшей в детсаду девочки выиграла суд против больницы 

RT на русском 58 минут назад
В мае 2016 года в Усть-Илимске ребёнок упал на прогулке в детсаду и был госпитализирован. Врач посчитал, что у пострадавшей ушиб правого коленного сустава и назначил лечение, но впоследствии оказалось, что у девочки перелом.
Мать ребёнка подала в суд и добилась направления для дочери в иркутскую больницу. В сентябре 2016-го ребёнка прооперировали.
«Проведённая судебная экспертиза установила, что в результате диагностических и связанных с ними лечебно-тактических ошибок произошло сращение перелома в неправильном положении», — пояснили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.
Суд оценил моральный ущерб семьи в 80 тыс. рублей и обязал выплатить эти деньги местную больницу. Мать также требовала компенсации поездки в Иркутск для лечения дочери, но суд отказал, поскольку операцию могли провести и в Усть-Илимске.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд оправдал врача по делу о смерти трёхлетнего ребёнка на пороге больницы.
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