Закрыли эвакуационные выходы: родители детсадовцев в Башкирии пожаловались на самоуправство воспитателей

Родители малышей в Чишмах не на шутку обеспокоены: в одном из детских садов поселка воспитатели закрыли эвакуационные выходы. Свое решение они объяснили в объявлении, которое повесили на шкафчики в группах:

— Уважаемые родители! С 20 апреля в нашем детском саду закрыты боковые выходы для безопасности детей. Будет работать только центральный вход, так как в учреждении нет охранника.

Текст манифеста родители сфотографировали и стали передавать друг другу в соцсетях.

— Как это закрыли? А если пожар? Второе Кемерово у нас будет? — справедливо возмущались мамы и папы дошколят.

В самом садике ситуацию разъяснили следующим образом.

— Закрытые выходы никак не повлияют на безопасность. В каждой спальне есть отдельный пожарный выход. Он запирается изнутри на простой ручной замок и легко отрывается, — ответили воспитатели.

МЧС родителей также успокоили. По действующим нормам в детском саду все в порядке.

— В помещении, где находятся дети, должно быть предусмотрено два выхода: основной и дополнительный. Если в здании все действительно так, как говорят воспитатели, то это норма. Наличие щеколды или ручного замка на двери тоже не нарушение. Запасной выход не должен запираться на ключ, даже если он висит рядом, — рассказали в ведомстве.

Щепетильных родителей попросили быть бдительными: в случае, если заметят нарушения в детском саду, могут обратиться с жалобами в МЧС по номеру 8 (347) 239-99-99 или с письменным заявлением в управление по улице 8 Марта, 12\1 в Уфе.

— В жалобе следует указать полную информацию о нарушениях и адрес, где вы их выявили, — пояснили в МЧС. — При подтверждении данных, учреждение накажут штрафом.