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Школьники из Некрасовки пообщались с детскими писателями
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Школьники из Некрасовки пообщались с детскими писателями 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Во вторник, 24 апреля, учащиеся вторых, третьих и пятых классов школы № 2089 района Некрасовка приняли участие в финале национального культурно-просветительского проекта «Книга года: выбирают дети» по развитию детской читательской культуры.
— В рамках мероприятия были подведены итоги участия детей в проекте и отмечен высокий интерес детей к современной детской литературе, — рассказал представитель учреждения.
В заключение проекта состоялась встреча школьников с детскими писателями Ладой Кутузовой, Ольгой Шестаковой, иллюстратором Ильей Шаповаловым. (вт)
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