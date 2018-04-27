Школьники из Некрасовки пообщались с детскими писателями

Во вторник, 24 апреля, учащиеся вторых, третьих и пятых классов школы № 2089 района Некрасовка приняли участие в финале национального культурно-просветительского проекта «Книга года: выбирают дети» по развитию детской читательской культуры.

— В рамках мероприятия были подведены итоги участия детей в проекте и отмечен высокий интерес детей к современной детской литературе, — рассказал представитель учреждения.