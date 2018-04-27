Современную детскую площадку планируют установить на улице Спортивная в Дзержинском в мае

У дома №6 по улице Спортивная в подмосковном Дзержинском в мае поставят современную детскую площадку, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.

«В г.о. Дзержинский начались первые этом сезоне (2018 года — ред.) серьезные работы по благоустройству. Во дворе дома №6 по улице Спортивная уже в мае появится долгожданная детская площадка, отвечающая всем современным требованиям», — написал Панаморенко.

В Дзержинском реализуется программа губернатора Московской области по обустройству детских площадок. В 2017 году новая современная площадка появилась во дворе дома №20 на улице Угрешской.