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Современную детскую площадку планируют установить на улице Спортивная в Дзержинском в мае
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Современную детскую площадку планируют установить на улице Спортивная в Дзержинском в мае 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
У дома №6 по улице Спортивная в подмосковном Дзержинском в мае поставят современную детскую площадку, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.
«В г.о. Дзержинский начались первые этом сезоне (2018 года — ред.) серьезные работы по благоустройству. Во дворе дома №6 по улице Спортивная уже в мае появится долгожданная детская площадка, отвечающая всем современным требованиям», — написал Панаморенко.
В Дзержинском реализуется программа губернатора Московской области по обустройству детских площадок. В 2017 году новая современная площадка появилась во дворе дома №20 на улице Угрешской.
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