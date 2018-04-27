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Спектакль «Муха-Цокотуха» поставили в одном из детских садов Кузьминок
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Спектакль «Муха-Цокотуха» поставили в одном из детских садов Кузьминок 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Во вторник, 24 апреля, состоялся музыкальный спектакль «Муха-Цокотуха» по сказке Корнея Чуковского, который представили учащиеся театральной студии дополнительного образования «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова».
«Гостями маленьких артистов были родители и дети. Театрализованное представление младшего состава студии прошло весело и непринужденно. Малыши в веселых нарядах исполнили маленькие арии, спели хором и эмоционально сопереживали героям сказки», — отмечается на сайте учреждения. (вт)
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