Спектакль «Муха-Цокотуха» поставили в одном из детских садов Кузьминок

Во вторник, 24 апреля, состоялся музыкальный спектакль «Муха-Цокотуха» по сказке Корнея Чуковского , который представили учащиеся театральной студии дополнительного образования «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова».

«Гостями маленьких артистов были родители и дети. Театрализованное представление младшего состава студии прошло весело и непринужденно. Малыши в веселых нарядах исполнили маленькие арии, спели хором и эмоционально сопереживали героям сказки», — отмечается на сайте учреждения. (вт)