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Международный день семьи в Хорошево-Мневниках отметят флэшмобом
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Международный день семьи в Хорошево-Мневниках отметят флэшмобом 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
На площадке клуба «Атом» в Хорошево-Мневниках в честь Международного дня семьи 16 мая будет проведет флэшмоб при участии детей и родителей «Здоровая семья — счастливое будущее».
— К участию приглашаются дети и взрослые, — отметили организаторы.
Участников проекта ждут сюрпризы от организаторов, спортивная, игровая и культурная программа с зажигательными танцами. Праздничная программа начнется в 18.00. Вход свободный, без возрастных ограничений. Клуб «Атом» находится по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, с строение 2.
(ск)
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