Международный день семьи в Хорошево-Мневниках отметят флэшмобом

На площадке клуба «Атом» в Хорошево-Мневниках в честь Международного дня семьи 16 мая будет проведет флэшмоб при участии детей и родителей «Здоровая семья — счастливое будущее».

— К участию приглашаются дети и взрослые, — отметили организаторы.

Участников проекта ждут сюрпризы от организаторов, спортивная, игровая и культурная программа с зажигательными танцами. Праздничная программа начнется в 18.00. Вход свободный, без возрастных ограничений. Клуб «Атом» находится по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, с строение 2.

(ск)