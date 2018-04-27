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Малыши из Войковского побывали в «космическом» кинозале
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Малыши из Войковского побывали в «космическом» кинозале 

Управа района Войковский 41 минуту назад
Фото: Управа района Войковский
В дошкольных отделениях школы №2099 на 3-й Радиаторской и в 1-м Войковском прошли тематические «Дни космоса». Для детей была организована выставка ко Дню космонавтики и другие мероприятия.
— Важно, чтобы дети знали об этом дне, помнили и гордились своей страной. К любимому празднику готовились все группы: проводили беседы, рассматривали иллюстрации, делали рисунки, аппликации, панно, — уточнил представитель администрации школы №2099. — В старших группах проводились беседы с просмотром презентаций и видеороликов о космосе и авиации.
Затем ребята и взрослые встретились в музыкальном зале детского сада, который ненадолго превратился в «космический» кинозал. (ео)
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