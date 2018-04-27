Найдены следы самого массового жертвоприношения детей

В Перу при раскопках в окрестностях древней столицы Чан-Чан археологи обнаружили, возможно, самое массовое в истории захоронение детей, принесенных в жертву. Об этом сообщает National Geographic.

Открытие было сделано в городе Трухильо, раскопки в котором были начаты в марте. Найдены останки более 140 детей и 200 молодых лам. Радиоуглеродный анализ датировал захоронения 1400-1450 гг. Они относятся к периоду цивилизации Чиму, чьей столицей был Чан-Чан.

Ученые установили, что детей принесли в жертву. Их лица были окрашены. Большинство детей погребено головой на запад — по направлению к морю. Их останки были завернуты в ткань. Головы лам обращены на восток — к Андам.

Возраст детей варьировался от пяти до 14 лет, но большинство из них погибли в возрасте 8-12 лет. Также найдены останки взрослых: мужчины и двух женщин. Ученые предполагают, что они сыграли определенную роль в жертвоприношении, после чего были убиты.

Таких крупных ритуальных захоронений ранее не находили ни в одной из Америк. По мнению археолога Габриэля Прието из Национального университета Трухильо, возможно, найдены следы самого массового детского жертвоприношения в истории. Антрополог Джон Верано говорит, что ни с чем подобным не сталкивался за три десятилетия своей работы.

К слову, подобная находка в этом же месте была сделана в 2011 году. Тогда были обнаружены ритуальные захоронения 42 детей и 76 лам.