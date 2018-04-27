С начала 2018 года в ЦАО выдано более 500 сертификатов на материнский капитал

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 годы (включительно) родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось).

С 1 января 2018 года размер материнского (семейного) капитала составляет 453 026 рублей.

Главным управлением ПФР № 10 по г. Москве и Московской области, обслуживающем Центральный округ Москвы, с начала 2018 года уже выдано более 500 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. С начала действия программы выдано около 21 тысячи сертификатов.

За все время действия программы за счет средств материнского капитала семьям Москвы и Московской области выплачено более 106 млрд рублей. В Центральном округе столицы — более 2 млрд рублей.

Главное управление ПФР №10 по г. Москве и Московской области предостерегает владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал о том, что этот вид дополнительной государственной поддержки семей, имеющих детей, остается в центре внимания мошенников!

«Материнский капитал. Деньги сразу! Официально», «Обналичим материнский капитал», «Поможем получить средства материнского капитала» — объявления такого рода встречаются в подъездах, на остановках общественного транспорта, в Интернете.

Мошенники якобы предлагают юридическую помощь в обналичивании материнского капитала. При этом доверчивые граждане не задумываются, что подобные операции — вне закона. Соглашаясь на махинации, владельцы сертификатов могут в лучшем случае потерять часть денег. А в худшем — вообще лишиться права на данную меру государственной поддержки. И в любом случае владелец сертификата становится участником преступления по факту нецелевого расходования государственных средств.

Мы обращаем внимание граждан: законных способов обналичить материнский капитал не существует!

Напомним, что материнским (семейным) капиталом можно распорядиться на улучшение жилищных условий, образование детей (в том числе дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком), ежемесячную выплату (для семей с низким доходом), накопительную пенсию мамы и на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.