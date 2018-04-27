Акцию «Читаем детям о войне» проведут на Михалковской

В библиотеке №46 на Михалковской 3 мая прочитают отрывки из художественных произведений, посвященные сражениям Великой Отечественной войны. Об этом рассказали организаторы.

Как уточнили в библиотеке, в рамках акции «Читаем детям о войне» дети не только познакомятся с важными историческими событиями, но и увидят фрагменты из патриотических мультфильмов — «Солдатской сказки» и других. Также будет работать книжная выставка.

Программа начнется в 13.30. Адрес библиотеки №46: Михалковская улица, дом 15. Вход бесплатный. (ео)