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Акцию «Читаем детям о войне» проведут на Михалковской
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Акцию «Читаем детям о войне» проведут на Михалковской 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В библиотеке №46 на Михалковской 3 мая прочитают отрывки из художественных произведений, посвященные сражениям Великой Отечественной войны. Об этом рассказали организаторы.
Как уточнили в библиотеке, в рамках акции «Читаем детям о войне» дети не только познакомятся с важными историческими событиями, но и увидят фрагменты из патриотических мультфильмов — «Солдатской сказки» и других. Также будет работать книжная выставка.
Программа начнется в 13.30. Адрес библиотеки №46: Михалковская улица, дом 15. Вход бесплатный. (ео)
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