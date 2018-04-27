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День открытых дверей прошел в детском саду на Шереметьевской
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День открытых дверей прошел в детском саду на Шереметьевской 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
В детском саду № 2144 ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова» на улице Шереметьевской, 14 состоялся день открытых дверей. Учреждение посетили родители воспитанников.
— Гости увидели танцевальные и вокальные номера, подготовленные воспитанниками детского сада, а также оценили знания детей о правилах дорожного движения и спортивную подготовку ребят. Кроме того, родители смогли пообщаться с воспитателями, — сообщили в администрации дошкольного учреждения.
Напомним, что дни открытых дверей регулярно проводятся во всех отделениях ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова». (то)
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