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Акция «Ваш ребенок — пассажир!» стартовала в Митине
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Акция «Ваш ребенок — пассажир!» стартовала в Митине 

Управа района Митино 27 минут назад
Фото: Управа района Митино
В целях повышения уровня защищенности от дорожно-транспортных происшествий юных участников дорожного движения на территории СЗАО, в том числе района Митино, 27 апреля проводится профилактическое мероприятие «Ваш ребенок — пассажир!».
Как отметили в УВД по СЗАО, в России растет количество автотранспорта, но не всегда обладатели автомобиля думают о собственной безопасности и безопасности своих пассажиров.
По правилам дорожного движения правонарушители привлекаются к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 (нарушение правил перевозки детей) К РФ об АП.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств. (ср)
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