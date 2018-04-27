​Дни медицины в Кидзании

Если ребенок до ужаса боится врачей, а плановый поход в поликлинику требует длительной моральной подготовки, не спешите бить тревогу.

Начать заботу о здоровье можно в стране профессий «Кидзании».

До 29 апреля «Кидзания» приглашает детей и взрослых получить бесплатные медицинские консультации от специалистов МЕДСИ. Задать любые вопросы о здоровье могут как дети, так и взрослые. В рамках Дней медицины всех гостей страны профессий ждут лекции, мастер-классы и, конечно, подарки.

Ежедневно с 13 до 18 часов на главной площади «Кидзании» все желающие могут измерить артериальное давление, рост и вес, а также проверить зрение и научиться правильно чистить зубы.

А 26 и 27 апреля Royal Canin расскажут о грамотном уходе за домашними животными.

Кроме того, 29 апреля в 16 часов психолог Ольга Щербакова проведет лекцию для взрослых о секретах счастливого родительства.

А для детей специалисты МЕДСИ приготовили интересный психологический тренинг.