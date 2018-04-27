Бабушка погибшего на полигоне мальчика: дети собирали металлолом, чтобы купить сладости

Бабушка погибшего мальчика от взрыва мины рассказала, что делали дети на полигоне. С ней поговорил корреспондент калининградских «Вестей» в пятницу, 27 апреля.

Трое детей находились на территории бывшей танковой воинской части. Дети собирали металлолом, чтобы сдать его и купить на вырученные деньги сладости, рассказала бабушка погибшего мальчика Любовь Кудиевская. По её словам дети нашли мину и хотели её разобрать на части. Её внук бросал в снаряд камни, а потом подошёл и стукнул по ней булыжником, за ударом последовал взрыв. Ребёнок скончался на месте, одна девочка получила травмы, вторая — нет.

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