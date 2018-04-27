В Краснодарском крае отменили транспортный налог для маломобильных детей-инвалидов

Заксобрание Краснодарского края внесло изменения в региональный закон о транспортном налоге, учитывая пожелания родителей детей-инвалидов.

Родителям детей, вынужденных передвигаться в колясках, учреждения медико-социальной экспертизы выдают заключение о необходимости покупки автомобиля в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Машина в таких семьях — предмет первой необходимости.

Для больного ребёнка предлагаемая мера способна повысить возможность общаться со сверстниками, посещать кружки и секции, поликлиники. Теперь расходы на содержание такого автомобиля — мощностью до 150 лошадиных сил — уменьшатся на величину транспортного налога.