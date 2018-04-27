Ещё
В Краснодарском крае отменили транспортный налог для маломобильных детей-инвалидов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Краснодарском крае отменили транспортный налог для маломобильных детей-инвалидов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Заксобрание Краснодарского края внесло изменения в региональный закон о транспортном налоге, учитывая пожелания родителей детей-инвалидов.
Родителям детей, вынужденных передвигаться в колясках, учреждения медико-социальной экспертизы выдают заключение о необходимости покупки автомобиля в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Машина в таких семьях — предмет первой необходимости.
Для больного ребёнка предлагаемая мера способна повысить возможность общаться со сверстниками, посещать кружки и секции, поликлиники. Теперь расходы на содержание такого автомобиля — мощностью до 150 лошадиных сил — уменьшатся на величину транспортного налога.
Парламентская газета: последние новости
Кабмин выделит субсидии на создание детских технопарков «Кванториум» СК Красноярского края проверяет сообщения СМИ о нападении собаки на полуторагодовалого ребёнка Бокова предложила создавать программы адаптации детей мигрантов в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении26
Как уходили знаменитости17
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение