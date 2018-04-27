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Наши дети могут утонуть: ярославцы просят убрать старинный пожарный резервуар
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Наши дети могут утонуть: ярославцы просят убрать старинный пожарный резервуар 

76.ru 29 минут назад
Фото: 76.ru
В Ярославском районе жители деревни Мокеевское просят помощи для своих детей. Дело в том, что во дворе между жилыми домами здесь сохранился старый пожарный резервуар.
Правда, сейчас он представляет собой нагромождение бетонных плит, под которыми провал, заполненный водой.
— Под плитами вода и мусор. Самое страшное, что по этим плитам бегают дети, играют на них, — переживает местная жительница Екатерина Езжева. — Мы писали в администрацию Туношенского сельского поселения с просьбой их убрать, нам отказали.
Дети не чувствуют опасности
Недавно жители трёх деревень обратились к властям с просьбой избавить их от глиняных дорог.
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