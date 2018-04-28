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Мать устроившего резню в башкирской школе подростка рассказала о травле
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Мать устроившего резню в башкирской школе подростка рассказала о травле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Мать подростка, совершившего нападение в школе в башкирском Стерлитамаке, Лариса Тагирова рассказал о травле со стороны одноклассников из-за его болезни, передает РИА «Новости».
"Ребенка постоянно травили его одноклассники, когда узнали, что он плохо слышит. Мы хотели заказать ему специальный слуховой аппарат, но он отказался его носить, чтобы травли было меньше. Сын рассказывал как издевались над ним дети — могли подойти сзади и начать говорить шепотом, а потом резко кричали ему в ухо. При этом все смеялись, а он не мог им ничего ответить, не умеет драться", — сказала Тагирова.
По ее словам, школа знала об этих ситуациях, однако «дальше разговоров дело не шло». Она также рассказала о дневнике, который ребенок завел после того, как ему запретили пользоваться интернетов и отобрали телефон.
"Однажды я читала его дневник. Я ужаснулась, мне было очень больно за моего ребенка. Он изложил на бумаге все свои переживания, которые он испытывает в школе каждый день. Я показала эти записи учителю и психологу", — рассказала она.
По словам Тагировой, психолог, прочитавший дневник, сказал, что ребенок пошел на насилие, потому что долго копил переживания, после чего какое-то обидное слово стало последней каплей.
Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу Стерлитамака.
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