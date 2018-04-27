Каждому выпускнику ненецкого интерната дадут наставника

Администрация Ненецкого автономного округа объявила о скором наборе наставников для выпускников детдомов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передаёт ТАСС.

В ближайшее время чиновники просчитают бюджет и зарезервируют необходимые средства. Уже сейчас в администрации сообщили, что каждый такой наставник будет получать около 2-х тысяч рублей в месяц за одного подростка. Он будет иметь возможность работать сразу с пятью сиротами от 16 до 23 лет.

Наставник должен следить за правильной социализацией молодёжи из детдомов. Наставником может стать любой «социально близкий» ребёнку взрослый: учитель, дальний родственник, сосед.

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Заглавное фото: Wavebreak Media / Фотобанк Лори