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Приучаем ребенка бережно относиться к природе
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Приучаем ребенка бережно относиться к природе 

Аист на крыше 18 минут назад
Фото: Аист на крыше
Какая планета достанется нашим детям? Это зависит от каждого из нас, ведь экологическое воспитание, любовь к природе и уважение к окружающему миру нужно прививать ребенку с самого раннего возраста.
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