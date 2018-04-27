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Женщина родила в такси на заднем сидении
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Женщина родила в такси на заднем сидении 

Аист на крыше 18 минут назад
Фото: Аист на крыше
Как передаёт «Дети@mail.ru», машина попала в пробку и не смогла добраться до клиники во время.
У жительницы Джерси-сити начались схватки за две недели до предполагаемой даты родов. Её муж отвёл старшего ребёнка к соседям, а сам сел вместе с беременной в такси.
Супруги планировали добраться до роддома в центре Нью-Йорка, и для этого им требовалось пересечь Гудзон по тоннелю. Однако такси попало в утреннюю пробку и успело довести роженицу только до въезда в тоннель, когда у женщины отошли воды.
Таксист в панике обратился к стоящим около шлагбаума полицейским, которые профессионально приняли роды. Пуповину согласился перерезать сам супруг.
Ребёнок родился здоровым, всю семью отправили в соседнюю клинику.
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