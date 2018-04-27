Женщина родила в такси на заднем сидении

Как передаёт «Дети@mail.ru», машина попала в пробку и не смогла добраться до клиники во время.

У жительницы Джерси-сити начались схватки за две недели до предполагаемой даты родов. Её муж отвёл старшего ребёнка к соседям, а сам сел вместе с беременной в такси.

Супруги планировали добраться до роддома в центре Нью-Йорка, и для этого им требовалось пересечь Гудзон по тоннелю. Однако такси попало в утреннюю пробку и успело довести роженицу только до въезда в тоннель, когда у женщины отошли воды.

Таксист в панике обратился к стоящим около шлагбаума полицейским, которые профессионально приняли роды. Пуповину согласился перерезать сам супруг.

Ребёнок родился здоровым, всю семью отправили в соседнюю клинику.