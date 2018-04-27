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Эксперты обсудили тему карманных денег для детей
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Эксперты обсудили тему карманных денег для детей 

Свободная пресса 8 минут назад
Эксперты решили разобраться в вопросе, который актуален для родителей: правильно ли они поступают, давая деньги детям.
Как отмечается на сайте Агентства гражданской журналистики «Ридус», большинство родителей согласны с тем, что деньги у ребенка должны быть. Но некоторые родители против таких действий, полагая, что «у ребенка есть все необходимое» или «он (она) все равно потратит все на какую-нибудь ерунду». Есть такая категория родителей, которые опасаются, что их чадо в будущем будет считать, что деньги решают все. Они стараются не касаться денежных тем, и в результате ребенок вырастет безграмотным в финансовых вопросах. Но с другой стороны, карманные деньги — это самый действенный метод научить ребенка ценить их и управлять денежными средствами. Такие навыки обращения с деньгами помогут им в будущем.
По мнению экспертов, родители должны понять, различает ли их ребенок ценность банкнот и монет. Эксперты советуют объяснять ребенку тему карманных денег, а именно: на что он может тратить карманные деньги, и сколько вы будете давать ему на личные расходы. Родители при выдаче ребенку денег должны исходить из того, что ребенок может купить что-то приятное, а если сможет подсобрать — то даже что-то ценное. Но нельзя и забывать, что наряду с доверием, необходим контроль пусть не слишком жесткий, но конструктивный. Не исключается возможность банковской карты к своему счету, с установленным лимитом, которую можно выдать ребенку для пользования. Из всего вышесказанного, можно сделать вывод: начните с себя, пишет «ФАН».
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