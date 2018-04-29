В Архангельске дети обнаружили муляж гранаты во дворе жилого дома

В Архангельске дети обнаружили гранату во время прогулки на улице, сообщает «Инфореактор».

Как стало известно, инцидент произошел в пятницу, 27 апреля, около 14:00 на улице Выучейского. Сообщается, что дети, гулявшие во дворе дома N28, нашли предмет, схожий с гранатой РГД-5, о чем сообщили взрослым. К месту происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники оперативных служб.

По имеющимся данным, взрывотехники оцепили место инцидента и осмотрели находку. В ходе осмотра было установлено, что дети обнаружили муляж гранаты, не представляющий опасности. Тем не менее, находка была изъята для утилизации.