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В Архангельске дети обнаружили муляж гранаты во дворе жилого дома
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В Архангельске дети обнаружили муляж гранаты во дворе жилого дома 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Главный региональный
В Архангельске дети обнаружили гранату во время прогулки на улице, сообщает «Инфореактор».
Как стало известно, инцидент произошел в пятницу, 27 апреля, около 14:00 на улице Выучейского. Сообщается, что дети, гулявшие во дворе дома N28, нашли предмет, схожий с гранатой РГД-5, о чем сообщили взрослым. К месту происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники оперативных служб.
По имеющимся данным, взрывотехники оцепили место инцидента и осмотрели находку. В ходе осмотра было установлено, что дети обнаружили муляж гранаты, не представляющий опасности. Тем не менее, находка была изъята для утилизации.
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