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В Архангельске оцепили улицу из-за найденной гранаты
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В Архангельске оцепили улицу из-за найденной гранаты 

АиФ Архангельск 1 час назад
27 апреля в Архангельске, недалеко от дома по адресу Выучейского, 28 дети нашли гранату РГД-5, сообщает сайт arh112.
О своей находке мальчики сообщили взрослым, а те, в свою очередь, позвонили в областную службу спасения — сообщение в ведомство пришло около 14 часов.
По приезду взрывотехников территории вокруг находки была оцеплена. По оценке специалистов, найденная граната оказалась учебной и не представляла никакой угрозы. Муляж они забрали с собой для утилизации.
Между тем, у взрывотехников сейчас есть и другая работа — например, взрывать ледяные заторы на реках.
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