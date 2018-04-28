В Архангельске оцепили улицу из-за найденной гранаты

27 апреля в Архангельске, недалеко от дома по адресу Выучейского, 28 дети нашли гранату РГД-5, сообщает сайт arh112.

О своей находке мальчики сообщили взрослым, а те, в свою очередь, позвонили в областную службу спасения — сообщение в ведомство пришло около 14 часов.

По приезду взрывотехников территории вокруг находки была оцеплена. По оценке специалистов, найденная граната оказалась учебной и не представляла никакой угрозы. Муляж они забрали с собой для утилизации.

Между тем, у взрывотехников сейчас есть и другая работа — например, взрывать ледяные заторы на реках.