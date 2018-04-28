Отчислять малышей из десадов предложено за «прогулы»

Казалось бы, цифра внушительная, но, несмотря на это, специалисты мэрии города Новосибирска выдвинули предложение отчислять из детских садов тех малышей, которые не приходят в группу по каким-либо причинам, не связанным с больничным.

По данным муниципалитета, более 20% детей занимают чье-то место в саду — в списках числятся, а в группе их не наблюдается. Задались вопросом: можно ли исключить из детского сада злостных прогульщиков, освободив списочные места для тех ребятишек, чьи родители действительно остро нуждаются в драгоценном месте? По словам Елены Диринг, начальника отдела дошкольного образования мэрии Новосибирска, в апреле–мае планируется провести анализ посещаемости школьных образовательных организаций. Это поможет муниципалитету увидеть и решить проблему долго отсутствующих детей. Пока что мэрия отправила письмо в министерство образования с просьбой либо разработать порядок действий при подобных ситуациях, либо внести предложения в такой порядок.

К сожалению (или же к счастью), федеральное законодательство на стороне родителей, отчислить малыша без согласия мамы или папы не получится. Пока что родителей прогульщиков отдельно приглашают на беседы, отправляют письма, некоторым предлагают перейти в группы временного пребывания детей. Соглашаются не все. На родительских форумах мамочки активно спорят, нужен ли новосибирским малышам такой закон, приводя свои доводы за и против.

— Это поможет освободить дополнительные места в детских садах, особенно в яслях, где острее всего ощущается их нехватка.

— Многие мамы смогут выйти на работу, не ожидая годами своей очереди.

— В тех садах, где мест достаточно, но детей сократят, воспитатели смогут больше внимания уделять оставшимся ребятишкам.

ПРОТИВ

— Те, кого выгонят из садика, будут вынуждены искать нянь или идти в частные детские сады, что ощутимо ударит по семейному бюджету.

— Не во всех садах остро стоит вопрос с нехваткой мест, у некоторых воспитателей снизится зарплата, ведь коэффициент рассчитывается исходя из количества детей в группе.

— Руководство садика получит схему, как отчислять «неугодных» детей, например тех, кто не платит попечительские взносы.

Мнения

Ирина Быкова, воспитатель детского сада при школе № 145:

— Я считаю, что не надо отчислять детей, которые ходят нерегулярно, мы не ругаем таких родителей. Некоторые дети-аллергики ходят раз в две недели, их тоже отчислять? У нас в группе 29 человек по списочному составу, из них регулярно посещают сад 21-22 ребенка. Такая наполняемость группы позволяет уделить внимание всем детям.

Я за «мертвые души», потому что группы переполнены. Это у нас сад небольшой, а в других до 40 человек детей в группы набивают. Представьте, если все 40 детей придут одновременно? Они же в нормативы по площади группового помещения не впишутся!

Елена Диринг, начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Новосибирска:

— Это обращение было связано с тем, что был проведен анализ посещаемости групп в ДОО города. При этом было установлено, что средняя посещаемость обучающихся составляет порядка 80% и в списочных составах присутствуют дети, которые длительно не посещают образовательные организации на протяжении нескольких месяцев по невыясненным обстоятельствам, родители не идут на контакт. Появление порядка позволит привести фактическую посещаемость ДОО в соответствие и повысить качество предоставления услуг по дошкольному образованию.