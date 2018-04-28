Ещё
Более 600 детских лагерей будут работать этим летом в Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 600 детских лагерей будут работать этим летом в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 31 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии этим летом откроется 644 летних оздоровительных учреждений. Об этом сообщают в аппарате ГФИ по Удмуртской Республике.
Из них 562 — это лагеря с дневным пребыванием детей, 20 — загородные, 12 загородные лагеря санаторного типа, 1 — палаточный лагерь, 41 лагерь труда и отдыха и 8 детских санаториев.
Большая часть лагерей откроют свои двери до 10 июня.
Отметим, в прошлом году 4 учреждения так и не начали работу, а в 18 оздоровительных организациях были перенесены сроки начала смены.
Акутальным является вопрос по более качественной дератизации территорий лагерей, поскольку республика является эндемичной по заболеваемости клещевым энцефалитом, иксодовым клещевым бореллиозом и «мышиной лихорадкой».
Показатели заболеваемости в 2017 году превышали значения в целом по России: по геморрагической лихорадке в 25 раз, по клещевому энцефалиту — в 2,1 раза, по иксодовому клещевому бореллиозу — в 1,2 раза.
Напомним, в 2018 году ожидается пик заболеваемости «мышиной лихорадкой».
ИА «Сусанин»: последние новости
Детские лагеря Удмуртии заставят получать санэпидзаключения Ушел из жизни актер из сериала «Сваты» Олег Треповский В Лос-Анджелесе назвали имена номинантов премии «Оскар»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении38
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Как уходили знаменитости18
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение