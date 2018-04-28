Более 600 детских лагерей будут работать этим летом в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии этим летом откроется 644 летних оздоровительных учреждений. Об этом сообщают в аппарате ГФИ по Удмуртской Республике.

Из них 562 — это лагеря с дневным пребыванием детей, 20 — загородные, 12 загородные лагеря санаторного типа, 1 — палаточный лагерь, 41 лагерь труда и отдыха и 8 детских санаториев.

Большая часть лагерей откроют свои двери до 10 июня.

Отметим, в прошлом году 4 учреждения так и не начали работу, а в 18 оздоровительных организациях были перенесены сроки начала смены.

Акутальным является вопрос по более качественной дератизации территорий лагерей, поскольку республика является эндемичной по заболеваемости клещевым энцефалитом, иксодовым клещевым бореллиозом и «мышиной лихорадкой».

Показатели заболеваемости в 2017 году превышали значения в целом по России: по геморрагической лихорадке в 25 раз, по клещевому энцефалиту — в 2,1 раза, по иксодовому клещевому бореллиозу — в 1,2 раза.

Напомним, в 2018 году ожидается пик заболеваемости «мышиной лихорадкой».