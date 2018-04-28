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В Удмуртии летом откроется почти 650 детских лагерей
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В Удмуртии летом откроется почти 650 детских лагерей 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Летом 2018 года в Удмуртии откроется 644 детских лагеря, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на аппарат главного федерального инспектора по региону.
562 учреждения — это лагеря с дневным пребыванием детей, 20 — загородные, 12 — загородные санаторного типа, один — палаточный.
Также будут работать 41 лагерь труда и отдыха и восемь детских санаториев.
Большая часть учреждений откроются до 10 июня.
Ранее «Аргументы недели» сообщали, что в Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей.
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