В Удмуртии летом откроется почти 650 детских лагерей

Летом 2018 года в Удмуртии откроется 644 детских лагеря, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на аппарат главного федерального инспектора по региону.

562 учреждения — это лагеря с дневным пребыванием детей, 20 — загородные, 12 — загородные санаторного типа, один — палаточный.

Также будут работать 41 лагерь труда и отдыха и восемь детских санаториев.

Большая часть учреждений откроются до 10 июня.

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что в Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей.