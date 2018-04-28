Глава Удмуртии: город Ижевск снова начудил

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов высказался с резкой критикой в адрес властей Ижевска в связи с появившейся информации об отмене льгот на детские сады для многодетных семей. По словам руководителя региона «город снова начудил».

«Сейчас вне повестки, но на важную тему. У нас так получается, что возникают разные вопросы, проблемы, которые мы решаем иногда вовремя, иногда с задержкой. В последние дни начала обсуждаться тема льгот для многодетных семей. Я не хочу вдаваться в детали и раскрывать подробности, но у нас город снова начудил и в отношении детей. Возникли сложности сначала с детским отдыхом на лето. Это единственный муниципалитет, который не заложил средства на детский отдых, но мы в любом случае найдем средства. И вторая история — это льгота за детский садик для многодетных семей. Собственно, Анастасия Александровна, задача ясна — льготы сохранить. Евдокимов — финансово обеспечить. Вы если отменяете акт, проконтролируйте чтобы город сразу новый принял», — сказал Александр Бречалов.

Он также отметил, что город несмотря ни на что «проиндексировал деньги на расходы на содержание аппарата, а на детях срезали». «У меня слов нет и спросите градоначальника. […] Что за чушь? Поспекулировать решили? Все льготы на детский сад мы оставим. Вчера мы все внимательно рассчитывали. […] Я узнаю новости из интернета. Чушь какая-то. Я поверить не могу. Вхожу в аккаунты. Созваниваемся. Да, действительно так», — сказал Бречалов, отметив, что все льготы будут сохранены.