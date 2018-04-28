Дети соревновались в стихах

Большее 300 участников из всех образовательных учреждений Владимира соревновались в чтение стихов. Масштабное мероприятие прошло во Дворце детского (юношеского) творчества. Городской конкурс чтецов «Золотой и серебряный век русской поэзии» проходил сразу в нескольких номинациях: 1-4 классы, 5-9 классы, 9-11 классы.

Стоит отметить, что конкурс чтецов прошёл в рамках проекта «Многонациональная Россия» и способствует формированию у детей, прежде всего, чувства толерантности и уважения к другим национальным культурам.

Организаторами конкурса выступили национальные диаспоры, проживающие в регионе. Целью чтений, как пояснили они, является воспитание у детей и молодёжи любви к русскому языку и русской литературе. «Наша страна многонациональна. На огромной территории страны проживает большое количество народностей, но одно нас точно объединяет — русский язык», — обратились к детям организаторы.

Конкурсное жюри отметило, что, прежде всего, каждый участник должен прочитать одно стихотворение поэтов золотого или серебряного века. А далее их выступление оценят по нескольким критериям: знание текста произведения наизусть, интонационная выразительность и чёткость речи, артистичность, стилистика представления, художественное оформление и, конечно, передача духа самого стихотворения. Победители конкурса выступят на региональном конкурсе чтецов.

«Живём мы с вами в мире и согласии. Наверное, великое счастье, когда вы, дорогие дети, благодаря вашим учителям, вашим родителям, и, конечно, собственному таланту делаете свои первые открытия в этом замечательном мире русской поэзии. Русский язык — сила, объединяющая целый мир», — сказал Александр Карпилович , начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ.