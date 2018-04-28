В Тобольске ребенок выпал из окна многоэтажки, пока родители были в магазине

В Тобольске из квартиры, расположенной на втором этаже, выпал маленький ребенок. Он находился дома с другими детьми дошкольного возраста. Инцидент произошел вчера вечером, 27 апреля.

— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В квартире без присмотра остались трое малолетних детей, — рассказала Катерина Кокшаева, сотрудник пресс-службы полиции Тобольска. — Ребенка, выпавшего из окна, госпитализировали. Двое детей сейчас находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Тобольске.

Ребенок выпал из окна в Тобольске

Дети были закрыты в квартире. Дверь пришлось вскрывать, чтобы пробраться к дошколятам.