В Тобольске ребенок выпал из окна многоэтажки, пока родители были в магазине 

В Тобольске из квартиры, расположенной на втором этаже, выпал маленький ребенок. Он находился дома с другими детьми дошкольного возраста. Инцидент произошел вчера вечером, 27 апреля.
— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В квартире без присмотра остались трое малолетних детей, — рассказала Катерина Кокшаева, сотрудник пресс-службы полиции Тобольска. — Ребенка, выпавшего из окна, госпитализировали. Двое детей сейчас находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Тобольске.
Ребенок выпал из окна в Тобольске
Дети были закрыты в квартире. Дверь пришлось вскрывать, чтобы пробраться к дошколятам.
— Родители оставили детей, а сами ушли в магазин. Сейчас мама находится с ребенком в больнице. По факту проводится проверка, — сообщили в региональном СКР.