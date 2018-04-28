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Полицейские с помощью неравнодушного усольчанина нашли ребенка до того, как его пропажу заметила мама
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Полицейские с помощью неравнодушного усольчанина нашли ребенка до того, как его пропажу заметила мама 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Усолье.Инфо
Утром 27 апреля в районе одной из школ города Усолье-Сибирское был обнаружен мальчик. Ребенка без сопровождения взрослых увидел 17-летний Андрей Азаров. Студент Иркутского авиационного техникума заметил, что малолетний мальчик идет один. На улице в тот момент была довольно холодная ветряная погода, шел дождь. Парень не смог остаться безучастным в данной ситуации, он посчитал, что оставленный без присмотра взрослых ребенок мог попасть в беду. Андрей позвонил в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский».
На место немедленно был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские пытались выяснить адрес проживания ребенка, однако тот назвать его не смог, но через некоторое время сумел сориентироваться визуально, и стражи порядка доставили мальчика домой, где в квартире находилась его мать.
Далее полицейскими была установлена вся картина случившегося. 5-летний мальчик утром проснулся, маму разбудить не смог, оделся и самостоятельно пошел в детский сад. Ребенок прошел через значительную часть города, пока его не заметил Андрей Азаров.
По данному факту будет проведена всесторонняя проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» составили в отношении матери административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».
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