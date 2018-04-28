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Глава Удмуртии обещал сохранить льготы для многодетных семей на оплату детсадов
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Глава Удмуртии обещал сохранить льготы для многодетных семей на оплату детсадов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Комсомольская Правда
ИЖЕВСК, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов обещал сохранить льготы для многодетных семей на оплату детских садов, комментируя в субботу на аппаратном совещании сложившуюся в Ижевске ситуацию, которая широко обсуждается в интернет-пространстве.
"Какая бы напряженная ситуация с бюджетом ни была, все, что касается детства, материнства, многодетных семей — не обсуждается", — сказал он.
Бречалов рассказал, что в городском бюджете средства на эти цели заложили только на первый квартал текущего года. Глава республики дал поручение кабинету министров сохранить льготы и финансово их обеспечить. «Город (Ижевск) проиндексировал расходы на содержание аппарата администрации — 40 с лишним миллионов рублей, а на детях срезали, у меня слов нет», — сказал он.
Глава Удмуртии также напомнил, что администрация Ижевска — единственный муниципалитет, который не заложил в этом году средства на организацию детского оздоровительного отдыха.
"Мы в любом случае найдем выход из этой ситуации и, безусловно, обеспечим в полном объеме. Надо дополнить, что республика в этом году больше выделила средств на детский отдых детей", — сказал он.
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