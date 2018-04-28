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Вдвое меньше, чем в 2017-м: зауральские клещи покусали уже 60 человек
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Вдвое меньше, чем в 2017-м: зауральские клещи покусали уже 60 человек 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В этом году жертвами клещей стали уже 60 зауральцев — столько человек обратилось за помощью в медицинские организации на конец апреля 2018 года. 26 из числа укушенных — дети. Для сравнения за аналогичный период 2017 года пострадавших было 127 человек, из них 49 детей.
— Укусы клещами зарегистрированы в Альменевском, Варгашинском, Шадринском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Куртамышском, Макушинском, Сафакулевском, Шумихинском, Щучанском, Юргамышском, Целинном районах и в городах Кургане и Шадринске, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Курганской области.
17 клещей, снятых с людей, были проверены на клещевой энцефалит, вирус не выявлен. За аналогичный период прошлого года переносчиками опасного заболевания оказались 26 паукообразных.
На сегодня против клещевого энцефалита привито 20 607 зауральцев, в том числе 10 768 детей.
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