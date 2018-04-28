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В Волгоградской области в замещающих семьях воспитывается 7269 детей
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В Волгоградской области в замещающих семьях воспитывается 7269 детей 

АиФ Волгоград 24 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В настоящее время в Волгоградской области 7 269 детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывается почти в 5 000 замещающих семей.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на пресс-службу губернатора, в регионе прошел форум приемных родителей, на котором родители и специалисты органов опеки и попечительства обсудили проблемы приемных детей в школе, их адаптации в семьях, а также тему ответственности взрослых, юридические вопросы.
Отметим, в регионе на сегодняшний день приемным семьям оказывается 19 видов поддержки. В области работает 42 клуба замещающих родителей, где обсуждаются вопросы воспитания, организации совместного досуга.
Для передачи детей в новые семьи в детских домах организованы службы подготовки, где с ребятами проводятся консультационные занятия. В 2017 году такую подготовку прошли 106 воспитанников, а в 15 школах приемных родителей обучено 583 человека, 261 из них уже принял на воспитание ребенка.
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