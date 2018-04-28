Очередная «Родительская приемная» прошла в Измайлове

Центр социальной помощи семье и детям «Измайлово» провели мероприятие для семей с детьми и подростков района.

В рамках реализации проекта «Родительская приемная» специалистами Отделения ранней профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства ЦСПСиД «Измайлово» совместно со специалистами отделения социальной защиты детей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Измайлово и сотрудниками ОДН ОМВД России во вторник, 24 апреля, проведено мероприятие для семей с детьми и подростков района.

Встречи со специалистами проходили в нескольких направлениях. Это были консультации психолога, информационный киоск, проведение сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних районной полиции профилактической беседы с подростками о недопустимости совершения противоправных действий.

Помимо этого несовершеннолетних подростков пригласили в Центр на мероприятие «Фриланс занятости подростков». Его целью станет отработка механизма полного цикла занятости подростков 14+.