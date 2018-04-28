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Железнодорожники расскажут детям о безопасности
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Железнодорожники расскажут детям о безопасности 

Старое Крюково 3 часа назад
Фото: Старое Крюково
На Октябрьской железной дороге стартует месячник по предупреждению травмирования детей на железнодорожном транспорте.
С 1 мая по 1 июня в рамках месячника «Внимание — дети!» на полигоне Октябрьской магистрали пройдут мероприятия по профилактике транспортных происшествий с детьми и подростками.
Как сообщает пресс-служба ведомства, специальные акции, во время которых железнодорожники в занимательной форме напомнят детям и их родителям о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры, будут организованы на вокзалах, в электропоездах, а также на железнодорожных предприятиях и в музеях.
«В преддверии летних школьных каникул сотрудники Октябрьской магистрали совместно с представителями транспортной полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами. Кроме того, традиционно, активная воспитательно-просветительская деятельность будет продолжена в учебных заведениях. Работники компании расскажут детям, как и где нужно переходить пути, чем опасно напряжение в контактной сети, как вести себя в поезде и на перроне», — рассказали железнодорожники.
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