В Тюменской области из окна второго этажа выпал семилетний ребёнок

Бригада скорой помощи доставила его в местную больницу и сообщила в полицию.

Несчастный случай произошёл вечером 27 апреля. Как сообщили в пресс-службе областной больницы №3 города Тобольска, ребёнок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома. Всю известную информацию сотрудники «скорой» передали в местный отдел полиции. «Вся необходимая медицинская помощь ребёнку оказывается», — сообщили в отделении «скорой помощи».

В отделе информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что информация от сотрудников «скорой» поступила в 20:00, 27 апреля.

Стало известно, что в момент происшествия в квартире находились ещё двое детей, а родители (мать и отчим) отсутствовали.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку в отношении родителей. Рассматривается вопрос о их привлечении к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Нарушение влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.