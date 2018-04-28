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В Тюменской области из окна второго этажа выпал семилетний ребёнок
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В Тюменской области из окна второго этажа выпал семилетний ребёнок 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Бригада скорой помощи доставила его в местную больницу и сообщила в полицию.
Несчастный случай произошёл вечером 27 апреля. Как сообщили в пресс-службе областной больницы №3 города Тобольска, ребёнок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома. Всю известную информацию сотрудники «скорой» передали в местный отдел полиции. «Вся необходимая медицинская помощь ребёнку оказывается», — сообщили в отделении «скорой помощи».
В отделе информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что информация от сотрудников «скорой» поступила в 20:00, 27 апреля.
Стало известно, что в момент происшествия в квартире находились ещё двое детей, а родители (мать и отчим) отсутствовали.
Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку в отношении родителей. Рассматривается вопрос о их привлечении к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Нарушение влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
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