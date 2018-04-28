На Среднем Урале вложили сердце в большое дело для детей

Свердловская область оказалась в числе регионов-участников ежегодной благотворительной акции «Вложи свое сердце в доброе дело!», организуемой «Любятово» совместно с Фондом продовольствия «Русь». 75 тысяч детей получили бесплатно продукцию компании.

Акция проходила с 1 февраля по 7 апреля 2018 года во время Великого поста. Раздачи готовых завтраков, печенья и крекеров «Любятово» нуждающимся семьям состоялись в 10 регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Воронежской, Псковской, Смоленской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областях и республике Татарстан.

Помощь детям стала совместной заслугой всех покупателей постных продуктов «Любятово» и организаторов акции — «Любятово» и Фонда продовольствия «Русь». Именно покупки неравнодушных россиян позволили произвести дополнительный объем продукции для передачи детям из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья.

Главный итог доброй акции — не столько сама продовольственная помощь, сколько существенный вклад в укрепление веры детей в добро. Такой социально значимый эффект подтверждается результатами недавнего опроса. Он был проведен по инициативе бренда в ряде российских городов среди 125 детей 6-11 лет и их родителей, получавших продукты «Любятово» в предыдущие годы.

«Добрые дела и искренняя помощь оказывают благотворное влияние на детское мировоззрение: обнадеживают, дают уверенность в людской доброте, закладывают морально-нравственные опоры. В 82% семей говорят, что дети стали больше верить в добро с тех пор, как начали получать продукцию «Любятово» в ходе акции «Вложи свое сердце в большое дело!», — говорят организаторы акции.

Собственно, это следует из слов самих детей:

«Делая добро, становишься немного волшебником» (Дима, 9 лет, Воронеж)

«Добро — это когда со всеми дружишь, всем делишься и во всем помогаешь» (Валерия, 7 лет, деревня Касня Смоленской области)

«Добро — это все хорошее и полезное, что можно сделать для других людей, даже незнакомых» (Соня, 5 лет, деревня Успенское Смоленской области)

«Добро — любить маму, когда любят меня, совершать хорошие дела, чтобы всем было хорошо и сытно» (Тимофей, 8 лет, деревня Агалатово Ленинградской области)

«Добро — это когда помогаешь людям, животным. Пусть будет маленькое дело, но от всей души» (Артем, 8 лет, село Туманово Смоленской области)

Отчеты об акциях «Вложи свое сердце в большое дело!» 2018 года и предыдущих лет — на сайтах lubyatovo.ru и фондпродовольствия.рф.

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