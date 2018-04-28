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В Москве начали принимать работы на детский творческий конкурс «Полицейский Дядя Степа»
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В Москве начали принимать работы на детский творческий конкурс «Полицейский Дядя Степа» 

Старое Крюково 3 часа назад
Фото: Старое Крюково
Стартовал региональный этап Всероссийского творческого конкурса «Полицейский Дядя Степа», приуроченного к 300-летию российской полиции.
Конкурсная комиссия столичного главка УВД принимает творческие работы — рисунки и поделки, посвященные сотрудникам органов внутренних дел со времен Российской империи и до наших дней. Участниками конкурса могут стать все желающие дети и подростки в возрасте от шести до четырнадцати лет.
Лучшие творческие произведения будут направлены в МВД России для участия во Всероссийском этапе конкурса.
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