Ещё
Ижевск не нашел денег на летний отдых детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ижевск не нашел денег на летний отдых детей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ижевск стал единственным муниципалитетом Удмуртии, который не залодил денег на организацию летнего отдыха детей. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания главы Удмуртии Алексанлра Бречалова. По его словам, выход из этой ситуации будет найден. «Надо дополнить, что республика в этом году больше выделила средств на детский отдых детей», — сказал он.
По данным сайта deti-travel.ru, в дни школьных летних каникул в Удмуртии функционирует порядка около 650 детских оздоровительных учреждения. Из них более 600 лагерей с дневным пребыванием, 11 загородных оздоровительных лагерей, 9 санаторных лагерей на базе санаториев или профилакториев, 9 детских санаториев.
Кроме того, организуются лагеря труда и отдыха, профильные лагеря и смены, учебно-тренировочные сборы спортивных команд, туристические походы и экспедиции.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что к Юрию Тюрину у главы Удмуртии все больше вопросов.
На встрече с журналистами, после выступления с отчетом о работе правительства, Александр Бречалов отметил, что его не устраивают результаты деятельности Юрия Тюрина на посту главы Ижевска. В частности, речь идет о неудовлетворительном содержании дорог и плохом ремонте магистралей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Дети играют битых бутылок». Тюменцы жалуются на мусор на футбольных и детских площадках СК начал проверку из-за задолженности по зарплате в авиакомпании «Скол» Одни дома. Из окна квартиры в Тобольске выпал ребенок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После «Евровидения»: что стало с победителями1
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение