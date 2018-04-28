Ижевск не нашел денег на летний отдых детей

Ижевск стал единственным муниципалитетом Удмуртии, который не залодил денег на организацию летнего отдыха детей. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания главы Удмуртии Алексанлра Бречалова. По его словам, выход из этой ситуации будет найден. «Надо дополнить, что республика в этом году больше выделила средств на детский отдых детей», — сказал он.

По данным сайта deti-travel.ru, в дни школьных летних каникул в Удмуртии функционирует порядка около 650 детских оздоровительных учреждения. Из них более 600 лагерей с дневным пребыванием, 11 загородных оздоровительных лагерей, 9 санаторных лагерей на базе санаториев или профилакториев, 9 детских санаториев.

Кроме того, организуются лагеря труда и отдыха, профильные лагеря и смены, учебно-тренировочные сборы спортивных команд, туристические походы и экспедиции.