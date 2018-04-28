Для детей с сахарным диабетом в Сургуте появятся специальные классы

Врачи Сургута поделились своим опытом создания специальных групп для детей с сахарным диабетом в детских садах и о планах организации таких классов в школах города. Этот опыт готовы перенять другие муниципалитеты, свои наработки в этом вопросе есть и в Нижневартовске.

Существуют такие проблемы, как доступность и качество оказания медицинской помощи детям с сахарным диабетом. Это и обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами, и обучение детей функциям самоконтроля.

Известно, что сахарный диабет — заболевание, которое сопровождает человека на протяжении всей жизни, и задача медицинского сообщества, общественных родительских организаций подготовить ребенка к взрослой жизни, научить его правильному поведению. Здесь большое значение имеет работа школ для больных сахарным диабетом, уровень подготовки и компетентности медицинского персонала, педагогов и родителей.

«Соблюдать правила тяжело взрослому человеку, а ребенку дошкольного и школьного возраста практически невозможно, в этом ему нужна помощь людей, а лучше тех, кто хорошо знаком с настоящим заболеванием. Необходимы эффективные коммуникации — взаимодействие на всех уровнях: медиков, педагогов в школах, органов местного самоуправления, чтобы дети и их родители не оставались один на один с этой проблемой», — руководитель Сургутской общественной организации «Надежда» Татьяна Кухарева

Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова предложила создать мультидисциплинарные бригады, которые будут проводить профилактические работы среди населения, в состав которых должны входить медики, психологи и родители.

«На самом деле, это проблема федерального масштаба и каждый регион сталкивается с ней. Получив обращение родителей, обеспокоенных состоянием здоровья и будущим своих детей, мы не остались равнодушными. Поэтому предложили представителям здравоохранения, образования, родительской общественности собраться и обсудить проблемные вопросы, выработать все возможные пути их решения на региональном уровне и, при необходимости, выйти с предложениями через депутатов Госдумы на федеральный уровень», — комментирует руководитель Региональной общественной приемной партии «Единой России» Андрей Моргун.

Отметим, что в автономном округе более 640 детей страдают сахарным диабетом. Они получают льготное лекарственное обеспечение, и только за 2017 год было выделено более 27 миллионов рублей на приобретение инсулина и других расходных материалов. В год это более 44 тысяч рублей на каждого ребенка. Дети с сахарным диабетом 1 типа — это одновременно обычные и особенные дети. В их жизни после выявления заболевания появляется много правил, при несоблюдении которых ухудшается самочувствие маленького человека, возможно появление различных осложнений, вплоть до комы.