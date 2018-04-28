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Все школы Ханты-Мансийска переведены на дистанционное обучение
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Все школы Ханты-Мансийска переведены на дистанционное обучение 

АиФ Югра 54 минуты назад
Фото: АиФ Югра
С 30 апреля по 6 мая все школы города переводятся на дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ. Это связанно с эпидемическим порогом, который превышен на 24%.
«Эти меры вводятся для того, чтобы разобщить школьников на время волны респираторных вирусных инфекций. Выбор пал на междупраздничные дни 3-5 мая. Занятия не отменяем, а переводим на дистанционное обучение, включая коррекционные школы. Эпидемия должна была закончиться давно, а она идёт волнообразными скачками. Чтобы поставить точку, были приняты такие меры», — рассказала заместитель начальника отдела по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Анастасия Трофимик.
Также закрыты детские сады. Они возобновят работу с 7 мая  Отметим, что родителям средней школы №1 в Ханты-Мансийске пришли смс-сообщения о том, что в школе приостановлен учебный процесс в связи со вспышкой ротавирусной инфекцией: «В школе объявлен карантин с 29.04 по 6.05. В школу идем 7 мая».
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