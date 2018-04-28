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Как будут работать детские поликлиники и женские консультации в праздники
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Как будут работать детские поликлиники и женские консультации в праздники 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Портал mos.ru
опубликовал
график работы детских поликлиник на майские праздники. График работы столичных детских поликлиник и женских консультаций изменится.
Детские поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00 28 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая. С 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая здесь ждут пациентов с 09:00 до 15:00. Прием вызовов на дом — с 09:00 до 14:00.
Травматологические отделения детских поликлиник будут открыты ежедневно с 08:00 до 22:00, молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.
Женские консультации откроются в обычном режиме 28 апреля, 3, 4, 7, 8 мая. А 29 апреля, 2 и 6 мая их можно посетить с 09:00 до 15:00, 30 апреля и 5 мая — с 09:00 до 18:00. 1 и 9 мая женские консультации будут работать на базе одного учреждения округа с 09:00 до 16:00.
Круглосуточные травмпункты Москвы, оказывающие помощь детям, находятся по следующим адресам:
ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова ДЗМ»
ул. Садовая Кудринская, д. 15  8-499-254-34-30  ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ»
ул. Большая Полянка, д. 22  8-495-959-57-48  ГБУЗ «ДГКБ им. З. А. Башляевой ДЗМ»
ул. Героев Панфиловцев, д. 28  8-495-496-99-01  Остальные травмпункты города работают ежедневно с 8.00 до 22.00. Список адресов и телефонов можно найти здесь.
Единый номер для вызова врача неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению: «103»
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