Как будут работать детские поликлиники и женские консультации в праздники

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график работы детских поликлиник на майские праздники. График работы столичных детских поликлиник и женских консультаций изменится.

Детские поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00 28 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая. С 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая здесь ждут пациентов с 09:00 до 15:00. Прием вызовов на дом — с 09:00 до 14:00.

Травматологические отделения детских поликлиник будут открыты ежедневно с 08:00 до 22:00, молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.

Женские консультации откроются в обычном режиме 28 апреля, 3, 4, 7, 8 мая. А 29 апреля, 2 и 6 мая их можно посетить с 09:00 до 15:00, 30 апреля и 5 мая — с 09:00 до 18:00. 1 и 9 мая женские консультации будут работать на базе одного учреждения округа с 09:00 до 16:00.

Круглосуточные травмпункты Москвы, оказывающие помощь детям, находятся по следующим адресам:

ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова ДЗМ»

ул. Садовая Кудринская, д. 15 8-499-254-34-30 ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ»

ул. Большая Полянка, д. 22 8-495-959-57-48 ГБУЗ «ДГКБ им. З. А. Башляевой ДЗМ»

ул. Героев Панфиловцев, д. 28 8-495-496-99-01 Остальные травмпункты города работают ежедневно с 8.00 до 22.00. Список адресов и телефонов можно найти здесь.

Единый номер для вызова врача неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению: «103»

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