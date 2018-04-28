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Сводный детских хор Московской епархии примет участие в литургии 29 апреля в Ногинске
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Сводный детских хор Московской епархии примет участие в литургии 29 апреля в Ногинске 

РИАМО 1 час назад
Литургия с участием Сводного детского хора Московской епархии состоится 29 апреля в Богоявленском соборе подмосковного Ногинска, говорится в сообщении пресс-службы Московской епархии РПЦ.
«Двадцать девятого апреля в 10:00 в Богоявленском соборе Ногинска состоится Божественная литургия для детей, которую возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Богослужебные песнопения будет исполнять Сводный детский хор Московской епархии (около 350 детей из 10 муниципальных образований Подмосковья) под управлением священника Сергия Голева и Вероники Васильевны Ермолаевой», — говорится в сообщении.
В качестве чтецов и пономарей в богослужении примут участие юные прихожане подмосковных храмов. После литургии в Московском областном театре драмы и комедии для детей будет организована культурно-познавательная программа.
Литургия для детей, которую возглавляет митрополит Ювеналий, проводится в Подмосковье в третий раз (в 2016 году — в городе Щелково, в 2017 году — в Одинцове.
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