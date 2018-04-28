«Дети играют битых бутылок». Тюменцы жалуются на мусор на футбольных и детских площадках

Жительница Тюмени сообщила, что битое стекло и мусор разбросаны на детских и футбольных площадках во дворах улиц Суходольская, Сперанского и Карнацевича. По его словам, город стал чище, но именно в этих местах почему-то никто не убирается.

«Я гуляла с детьми и увидела все это, — рассказал «ФедералПресс» местная жительница, пожелавшая сохранить анонимность. — Дети играют среди мусора и битых бутылок. Управляющая компания «Управдом» мне нравится, в подъездах чистота и порядок, но в этом месте она не убирает. Тут каждый год такое».

В УК «Управдом» корреспонденту «ФедералПресс» сообщили, что данные территории не относятся к их зоне ответственности.

«Да, нам часто жалуются на эти территории, но там свой собственник, поэтому мы туда не лезем. Если бы была наша территория, мы бы убрали. Сейчас футбольный сезон начнется, наверно приберут территорию», — подчеркнули в управляющей компании.

Фото: «ЧС Тюмень»