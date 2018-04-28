Тестирование поможет определиться с приоритетными видами спорта для детей

Записать ребенка в спортивную секцию сегодня можно не выходя из дома — в онлайн-режиме на сайте мэра и столичного правительства mos.ru . А вот определиться, каким активностям лучше всего отдать предпочтение, позволяет проект Москомспорта «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей». Как работает методика, узнала корреспондент «Вечерней Москвы», побывав в одном из столичных Центров тестирования.

Прыжки в высоту, бег на скорость, приседания, отжимания. Шестилетний Илья Перцов под руководством специалиста Юлии Хомяковой одно за другим выполняет задания в спортзале Центра тестирования, что по улице Советской Армии, дом 6.

— Согни немного колени и постарайся подпрыгнуть, как можно выше, — советует ему Юлия.

Илья, стоя на специальном коврике со встроенными измерительными приборами, делает несколько прыжков. В нескольких метрах за происходящим с волнением наблюдает папа Николай. Высота взята, ещё одно задание выполнено. Папа с улыбкой смотрит на сына.

Илья переходит к следующему упражнению.

За 1,5-2 часа — в зависимости от возраста — каждый ребенок успевает пройти комплексное тестирование. Для этого в спортзале есть все необходимое оборудование. На входе — стойка для регистрации, оформления. Ребенок переодевается в спортивную форму, удобную обувь, а родители занимают место неподалеку и наблюдают, не вмешиваясь в процесс.

Тестирование проходит по трём направлениям: психофизиология, антропометрия и спорт. Первый этап позволяет оценить такие качества, как: внимание, скорость реакции, память, тип темперамента. Антропометрия определяет параметры тела: рост, вес, объем легких, давление, осанку, наличие плоскостопия, работу периферического зрения. Также при помощи специальных аппаратов исследуется вестибулярный аппарат, умение управлять своим телом. И третий этап — спортивный. С его помощью определяются главные двигательные качества. Это скорость, сила, выносливость, ловкость, гибкость, работоспособность.

Специалисты оперативно обрабатывают полученные данные и представляют родителям итоговый результат. А именно — с учётом особенностей ребёнка, сильных и более младых сторон дают рекомендации, на каких видах спорта предпочтительнее всего остановить выбор.

— Сильные руки, высокая работоспособность, хорошие спринтерские качества, — рассказывает Юлия Хомякова о преимуществах, которые есть у Ильи. — Из рекомендованных видов спорта на первом месте — плавание, на втором — единоборства.

Стоит присмотреться также к занятиям легкой атлетикой — отдавать детей в этот вид спорта лучше всего с 8-9 лет. В более раннем возрасте ребёнок может ходить на занятия по подготовке к поступлению в спортивную школу на данный вид спорта.

Настаивать на каком-то конкретном виде спорте для Ильи его родители не собираются. Пользы от этого будет мало.

— Самое главное, чтобы мой сын занимался с удовольствием, — говорит Николай Перцов после озвученных результатов тестирования.

В семье трое детей, самому старшему из которых исполнилось 16 лет. Илья — самый младший. В этом году он пойдет в первый класс. И пока есть свободное время, папа решил съездить вместе сыном на тестирование. Тем более оно проводится бесплатно.

В мечтах Николая Перцова увидеть сына в качестве профессионального спортсмена, на чемпионском пьедестале.

— Чтобы с гордостью защищал честь нашей страны, — говорит Перцов.

Пока же маленькому Илье рекомендовали выбрать один из видов спорта и начать занятия. Позднее тестирование можно будет пройти вновь. Ведь ребёнок растёт, добавляются и развиваются новые способности, навыки и умения.

Для семилетнего Григория Микешина вопрос выбора спорта не стоит — почти четыре года он с удовольствием занимается ушу. Плавание, горные лыжи, танцы в стиле хип-хоп. Этими видами спорта Григорий также увлекается.

На вопрос, так зачем же проходить тестирование, родители Мария и Алексей Микешины отвечают просто: удостовериться, правильные ли виды спорта они выбрали для своего ребенка. Возможно, стоит что-то поменять или добавить. В результате правильность выбранных занятий подтвердилась: Григорию посоветовали обратить внимание на занятия легкой атлетикой, единоборствами, к примеру, дзюдо и самбо, бадминтоном, настольным теннисом, горнолыжными видами спорта.

На руки родителям выдали результаты тестирования в бумажной версии. Это полная картина того, как ребенок развит на данный момент. Вновь пройти тестирование рекомендуется не раньше, чем через полгода. Запись открыта на портале мэра и правительства Москвы mos.ru (зайдите в раздел «Отрасли», потом — «Спорт»). Необходимо выбрать подходящую дату и адрес одного из Центров тестирования — всего их семь. С собой родителям нужен паспорт, оригинал или копия свидетельства о рождении ребенка, а также медсправка о здоровье с допуском на занятия физкультурой.

Пройти тестирование на предрасположенность к тому или ному виду спорта можно и в онлайн формате — также на портале mos.ru. Такую версию специалисты называют упрощенной. Полную картину можно получить, лишь пройдя тестирование лично.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Буткова, куратор проекта «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей» Центра спортивных технологий Москомспорта:

— Сегодня спорт становится неотъемлемой частью нашей жизни. Детям нужно развивать подвижность, давать выход той энергии, которая накапливается в течение дня. Спорт привносит в жизнь каждого человека множество плюсов. Он делает человека целеустремленным, повышает самодисциплину, появляется внутренний стержень. И, конечно, занятия физкультурой, спортом — основа правильного, здорового образа жизни.

С момента запуска проекта, тестирование прошли более 9 тысяч детей в возрасте от 6 до 12 лет. Он нацелен на то, чтобы помочь детям раскрыться, успешно реализовать заложенные в них от рождения способности. Тестирование позволяет оценить существующий уровень подготовки ребенка. Данные оцениваются по нормативным шкалам, с учетом пола и возраста, в сравнении со сверстниками. Так определяется, на каком уровне находится физическое развитие ребенка, какие качества развиты сильно, а какие более слабо. Родители, получая протокол тестирования, видят, как на данный момент развит их ребенок. На его основе даются рекомендации по видам спорта. Они подбираются с учетом возраста. Обычно рекомендуется порядка пяти видов спорта.

Периодически мы обзваниваем родителей, чьи дети прошли тестирование, чтобы оценить результаты нашей работы. В результате, порядка 48 процентов из них прислушались к рекомендациям наших специалистов, сменив вид спорта. Еще около 32 процентов сообщили, что выбранный ими вид спорта и результаты тестирования совпали. 15 процентов детей по итогам тестирования начали заниматься спортом. И лишь пять процентов остались при своем мнении.

ЦИФРА

4 миллиона москвичей (или каждый третий) занимаются физкультурой и спортом в столице. В столице на сегодня работает почти 20 тысяч спортобъектов.

КСТАТИ

Выбрать наставника для занятий спортом можно с помощью Отрытого реестра тренеров Москвы. Список размещен на портале мэра Москвы и столичного правительства mos.ru в разделе «Спорт». В реестре размещена проверенная информация о тренерах города, данные об их квалификации, опыте работы.