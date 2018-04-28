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В бассейне «Дельфин» прошли соревнования среди дошкольников
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В бассейне «Дельфин» прошли соревнования среди дошкольников 

Управа района Некрасовка 51 минуту назад
Фото: Управа района Некрасовка
Итоговые соревнования по плаванию среди детей старшего дошкольного возраста прошли в бассейне «Дельфин» района Некрасовка. Участие в мероприятие приняли ребята из школы № 2089.
«Дети состязались в личном зачете в следующих испытаниях: кроль на груди в ластах, «стрелочка» на спине в ластах. В командной эстафете ребятам пришлось показать спортивную выдержку, скорость и выносливость. Всего в испытаниях участвовало 34 ребенка», — говорится на сайте учреждения.
Каждый участник был награжден медалями и грамотами, а победители — кубками. В финале родители воспитанников школы № 2089 поблагодарили сотрудников спортшколы № 4 за плодотворное сотрудничество и поддержание стремления воспитанников к соблюдению здорового образа жизни. (вт)
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