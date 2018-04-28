Красноярские СМИ: в интернате ребёнку разорвали послеоперационные швы 

В психоневрологическом интернате «Подсолнух» воспитатель, решив наказать непослушного ребёнка, схватила его за ухо, которое недавно было прооперировано, и порвала швы, сообщил депутат Заксобариня Илья Зайцев.
Ребёнок был доставлен в больницу, где ему заново делали операцию. При этом воспитателя наказали только тем, что лишили стимулирующих выплат за месяц. При этом никто не сообщил в правоохранительные органы. Однако в историю вмешалась прокуратура Октябрьского района. Теперь ещё проверку после сообщения в СМИ проводит Следственный комитет Красноярского края.