Детские сады и садовники

Наверное, нет в нашей стране человека, который не знал бы словосочетания «детский сад». Оно настолько давно и прочно вошло в нашу жизнь, что даже если никто из вашей семьи туда по каким-то причинам не ходил, всё равно вы хорошо представляете себе, что это такое. А вот кто придумал детские сады и лозунг «Дети — цветы жизни», знают, похоже, немногие. Большинство людей разного возраста скажет, наверное, что всё это родилось в Советской России, возможно, под патронатом мадам Крупской. А вот и нет! То, что использовали в Советской России и многих других странах, было придумано намного раньше, а при советской власти и вовсе схитрили: чтобы не было прямого совпадения, тогдашние детские сады называли «детскими очагами» или просто «очагами». Потому что иначе пришлось бы признать, что это старая иноземная выдумка, пришедшая с Запада, а у нас тут всё своё. Хотя очаг — это всё тот же детский сад, но с глубокой продлёнкой, а то и круглосуточный, это было вызвано повальным вовлечением советских женщин в народное хозяйство.

Цветы жизни

Так кто же придумал это словосочетание и подобное учреждение, пусть и в довольно далёком от современного виде? А это всё Фридрих Фрёбель, немецкий педагог и философ из Тюрингии. Назвал он его Kindergarten (Киндергартен, детский сад), поскольку, с его точки зрения, дети — это цветы жизни, поэтому выращивать их должны умелые и добрые садовницы-наставницы. То есть в детское дошкольное учреждение ребёнка помещали вовсе не потому, что его не с кем оставить, пока родители надрываются на работе или участвуют в светской жизни, нет, в этих садиках малыш развивался и познавал мир в компании сверстников. И было это аж в 1837 году. Развивалась новая система медленно, далеко не все её поддерживали, считая, что столь раннее развитие ребёнку вовсе ни к чему, пусть до школы побегает.

За 47 лет членам Санкт-Петербургского Фрёбелевского общества удалось открыть педагогический кружок, который охватывал все дисциплины курса подготовки воспитательниц, школу нянь, летние и зимние детские сады на свежем воздухе и в помещениях, санитарную колонию и начальную школу.

Основные идеи Фрёбеля изложены в его книге «Педагогика детского сада». Поскольку он был идеалистом, то считал, что каждый ребенок — невинен по своей природе, а вырастая, он раскрывает свою божественную сущность. Фрёбель подчёркивал, что развитие детей подчинено инстинктам: деятельности, познания, художественным и религиозным. Игра для ребёнка тоже своего рода инстинкт, но не только, это основная его деятельность, стихия, в которой он живёт, она — его собственная жизнь, его внутренний мир. Дети должны играть, эта идея Фрёбеля оказалась очень «продвинутой» для того времени. Он также был инициатором ношения свободной, не стесняющей движений одежды в детских садах и правильного сбалансированного питания. Но самое главное, по Фрёбелю, развитие ребенка — процесс естественный. Он подобен раскрытию цветка, который вырастает из семечка. Однако рост не является самопроизвольным, детям надо помогать раскрывать их способности. Детские учреждения — своего рода сады, обеспечивающие почву и питание для роста маленького человечка. Педагог как садовник поддерживает потребности развития ребенка. Тем временем в 1869 году в Петербурге педиатр Карл Раухфус и редактор журнала «Учитель» Иосиф Паульсон основали кружок для «улучшения первоначального воспитания детей» — разумеется, на идеях Фрёбеля. Активное участие в работе этого кружка принимала жена Раухфуса Паулина, которая закончила в Германии учебное заведение с удивительным для современного уха названием «Семинария для учительниц и детских садовниц». Кружок этот быстро стал Санкт-Петербургским Фрёбелевским обществом, которое успешно работало до 1918 года. За эти 47 лет его членам удалось открыть педагогический кружок, который охватывал все дисциплины курса подготовки воспитательниц, школу нянь, летние и зимние детские сады на свежем воздухе и в помещениях, санитарную колонию и начальную школу. С 1918 года по понятным причинам стало резко не до Фрёбеля.

Самоотверженные фрёбелички

С 2012 года Общество возобновило деятельность в сфере детской педагогики и школьного и семейного развития при Фонде поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий Центр встреч» (DRB). В старом дореволюционном Обществе этнические немцы преобладали, в новом их единицы. Но национальность специалистов по дошкольному воспитанию сейчас никого не беспокоит, потому что учение Фрёбеля давно вышло за рамки немецкой культуры. Например, знаменитая итальянка Мария Монтессори, тоже занимавшаяся ранним развитием детей, очень многое позаимствовала у Фрёбеля, правда, старалась об этом не распространяться. Более того: практически всё современное детсадовское обучение на фрёбелевских идеях и зиждется, пусть и с поправкой на достижения цивилизации. Просто советские педагоги, прямо как Монтессори, старались имя великого немцы всуе не упоминать, они просто молча пользовались его наработками.

«Под «фрёбеличкой» подразумевались особы, самоотверженно отдавшиеся этому делу, согласно новейшим данным науки, милые, очень скромно, но опрятно одетые девицы, на редкость ласковые, но всегда некрасивые и немного… скучные».

Современное петербургское фрёбелевское общество очень мобильно и постоянно устраивает то семинары, то конференции, то к себе приглашает, то само едет куда-нибудь. Представление о воспитателях детского сада как о малоподвижных фараоншах с халой на голове — это всё далёкое и не самое лучшее прошлое. Теперь в детских садах стараются держать креативные кадры, особенно молодые. Моя дочь, живущая в Праге, чьи трое детей все прошли через местный детский сад, вспоминает, что воспитательницы производили впечатление девушек, родившихся именно для роли «детских садовниц». Доброжелательные, бесконечно терпеливые, весёлые и подвижные — они не притворялись, что работа им нравится. Она им действительно нравилась. Две чешки, полька и румынка — дети их обожали. Умение играть с ребёнком — это талант, но, как и всякий талант, его можно и нужно воспитывать. Художник и критик Александр Бенуа делился своими юношескими воспоминаниями (он родился в 1870 году): «Киндергартен представлял собой царство фрёбеличек, активно внедрявших в Петербурге новое учение о дошкольном воспитании. Звание „фрёбеличка“ в те времена считалось вроде свидетельства полной и доброкачественной подготовленности для детского воспитания, под „фрёбеличкой“ подразумевались особы, самоотверженно отдавшиеся этому делу, согласно новейшим данным науки, милые, очень скромно, но опрятно одетые девицы, на редкость ласковые, но всегда некрасивые и немного… скучные». Сейчас скучных, слава Богу, нет.

И язык, и физкультура, и экология

Недавно Общество провело очередную всероссийскую конференцию «Воспитание искусством и искусство воспитания». Среди выступавших там всеобщее внимание привлекла доктор Эдгардис Гарлин из Мюнхена, знаменитая в педагогических кругах основательница метода «Kikus» — обучение немецкому языку детей дошкольного и младшего школьного возраста, то есть от 3 до 9 лет. Преподавательница предлагает заниматься языком в маленьких группах (6–8 человек), закреплять изученное в повседневной обстановке и обязательно продолжать уроки дома с родителями (с помощью специального наглядного материала и рабочих тетрадей).

Мы учим детей — и родителей тоже — относиться к своему организму с уважением, чтобы в расцвете лет вдруг не стать развалиной, которая без скрипа и одышки по лестнице не поднимется.