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«Формальдегидный» детский сад в Удмуртии остается закрытым
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«Формальдегидный» детский сад в Удмуртии остается закрытым 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Якшур-Бодья. В детском саду в Селычке продолжают выяснять причину двукратного превышения допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Проблему поставили на контроль, сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.
Напомним, по этой причине учреждение было закрыто в конце декабря 2017 года. Руководство детского сада не представило документы на мебель и строительные материалы, подтверждающие их происхождение и безопасность.
Субъекту было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В установленный срок оно не исполнено.
Позднее региональный Роспотребнадзор поставил перед руководством учреждения до 1 мая устранить вредный фон.
По словам директора Селычинской средней школы, в состав которой входит детский сад, очередной анализ был проведён независимой экспертной организацией на днях. Его результат ожидают к концу текущей недели.
«По состоянию на 28 апреля детский сад закрыт, дети распределены по близлежащим образовательным организациям в селе Якшур-Бодья, селе Канифольное, РДС «Селычка». 20 детей, которые не размещены в указанных учреждениях, ежедневно занимаются в здании школы с 15:00 до 17:00 в рамках реализации социального проекта «Учимся общаться играя», — сообщили «Сусанину» в пресс-службе Минобразования.
Если же опасный фон сохранится, детский сад снова может быть закрыт на 90 дней.
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