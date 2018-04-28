«Формальдегидный» детский сад в Удмуртии остается закрытым

Якшур-Бодья. В детском саду в Селычке продолжают выяснять причину двукратного превышения допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Проблему поставили на контроль, сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

Напомним, по этой причине учреждение было закрыто в конце декабря 2017 года. Руководство детского сада не представило документы на мебель и строительные материалы, подтверждающие их происхождение и безопасность.

Субъекту было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В установленный срок оно не исполнено.

Позднее региональный Роспотребнадзор поставил перед руководством учреждения до 1 мая устранить вредный фон.

По словам директора Селычинской средней школы, в состав которой входит детский сад, очередной анализ был проведён независимой экспертной организацией на днях. Его результат ожидают к концу текущей недели.

«По состоянию на 28 апреля детский сад закрыт, дети распределены по близлежащим образовательным организациям в селе Якшур-Бодья, селе Канифольное, РДС «Селычка». 20 детей, которые не размещены в указанных учреждениях, ежедневно занимаются в здании школы с 15:00 до 17:00 в рамках реализации социального проекта «Учимся общаться играя», — сообщили «Сусанину» в пресс-службе Минобразования.

Если же опасный фон сохранится, детский сад снова может быть закрыт на 90 дней.