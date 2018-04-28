Туалеты без унитазов, а в крыше дыра: родителям предложили скинуться на ремонт садика на Московской

Родителям малышей, которые ходят в 301-й садик на улице Московской, придётся скинуться на ремонт в группах. Например, чтобы поставить в туалете нормальные унитазы вместо горшков, которыми пользуются дети, родители должны отдать по три тысячи рублей.

Об этом рассказала одна из мам, которая попросила не называть её имени. Конфликт с руководством садика раздувать не хочется, у родителей есть опасения, что садик вообще могут закрыть, а он очень удобно расположен. Но и оставлять ситуацию, как есть, нельзя: в здании старого типа давно напрашивается капитальный ремонт. А одна из групп вообще, можно сказать, стоит под открытым небом.

— Та группа, в которую могут перевести детей, вообще без крыши, — сказала екатеринбурженка. — И кровати сделаны прямо у окна, там дует, страшно за малышей. Ремонты делают за счёт родителей. И в чате наши пишут — надо собирать деньги, пока государство отреагирует, не дождаться.

Здание садика на Куйбышева — Московской построено в 1961 году. Обо всех его проблемах в департаменте образования известно. Но порадовать новостями о капитальном ремонте пока не могут.

— Мы ждем, чтобы в группе, где разобран потолок, провели капитальный ремонт, но когда он будет сделан за счет бюджета, пока не известно, — прокомментировали в департаменте образования Екатеринбурга. — Садик стоит на очереди.

Потолок разобрали, чтобы найти протечку, и пока оставили в разобранном состоянии. В департаменте заверили, что группа будет закрыта, пока не сделают ремонт. Родители, конечно, могут провести его сами, за свой счёт, но только если захотят, исключительно на добровольных началах. Принудительно собирать деньги администрация, конечно, не может. И закрывать детский сад полностью никто не собирается.

Какие садики будут закрываться на ремонт этим летом, читайте здесь.